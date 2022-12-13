Актриса Снежана Прудько потеряла память после обморока на сцене театра "Лицедеи"

Она уточнила, что отделалась ушибами головы и плеча.

В Петербурге в театре "Лицедеи" актриса Снежана Прудько попала в больницу после того, как упала в обморок во время спектакля. Ее госпитализировали в Мариинскую больницу. Об этом пишут "Невские новости".

По словам актрисы, у нее наблюдаются провалы в памяти, ее отпустили домой. Сейчас Прудько не знает, будет ли принимать участие в спектакле "Светка", который состоится в эти две недели. Она уточнила, что отделалась ушибами головы и плеча.

Сейчас актриса "Лицедеев" получает множество звонков от родственников и друзей, которые беспокоятся о её состоянии.

Ранее к 9 Мая учреждения культуры Ленобласти подготовили спектакли, общедоступные концерты, выставки. В День Победы в 18.00 ленинградский областной театр "Комедианты" покажет спектакль "Квадратура круга" по пьесе Валентина Катаева.

Фото: пресс-служба театра "Лицедеи"