К 9 Мая учреждения культуры Ленобласти подготовили спектакли, общедоступные концерты, выставки

В День Победы в 18.00 ленинградский областной театр "Комедианты" покажет спектакль "Квадратура круга" по пьесе Валентина Катаева.

К 9 Мая учреждения культуры Ленинградской области подготовили для жителей и гостей региона спектакли, общедоступные концерты, выставки и экскурсии. Подробности сообщили в региональной администрации.

Студенты Ленинградского областного колледжа культуры и искусства подготовили поэтическое представление "Живые", посвященное поэтам-фронтовикам ― артисты покажут его на сцене Всеволожского Центра культуры и досуга 4 мая в 14.00. Также в колледже с 4 по 11 мая пройдет книжно-иллюстративная выставка "Вспомним годы те военные…".

В Вепсском центре фольклора на действующей в учреждении электронной площадке "Культура.РФ" 5 мая покажут документальный фильм Леонида Млечина "Герои. Закаленные северной широтой", а в 18.00 здесь состоится концерт "Нити памяти", приуроченный ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Культурно-спортивном комплексе "Невский" в Шлиссельбурге 6 мая пройдет областной фестиваль-конкурс хоров ветеранов "С песней по жизни".

В День Победы в 18.00 ленинградский областной театр "Комедианты" покажет спектакль "Квадратура круга" по пьесе Валентина Катаева.

Фото: администрация Ленобласти