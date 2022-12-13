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Сотрудники Роспотребнадзора опечатали двери МДТ в Петербурге
Сегодня, 9:19
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Сотрудники Роспотребнадзора опечатали двери МДТ в Петербурге

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На данный момент причина случившегося неизвестна. 

Сотрудники Роспотребнадзора опечатали двери Малого драматического театра Северной столицы. Это произошло вечером 5 мая в 23:00, сообщили на портале 78.ru.

На данный момент причина случившегося неизвестна.  Театр не давал никаких объявлений по поводу закрытия.

Известно, что в конце апреля на сцене МДТ должен был выступать актер Данила Козловский, однако спектакль перенесли. Депутаты Госдумы призвали худруков отменить постановки с выступлением артиста. 

Добавим, что  в афише театра есть информация о двух спектаклях. Они запланированы на на 11 и 12 мая. 

Ранее на Piter.tv: актриса Снежана Прудько потеряла память после обморока на сцене театра "Лицедеи".

Фото: официальный сайт МДТ

Теги: культура, мдт, роспотребнадзор, театр
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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