Сотрудники Роспотребнадзора опечатали двери МДТ в Петербурге

На данный момент причина случившегося неизвестна.

Сотрудники Роспотребнадзора опечатали двери Малого драматического театра Северной столицы. Это произошло вечером 5 мая в 23:00, сообщили на портале 78.ru.

На данный момент причина случившегося неизвестна. Театр не давал никаких объявлений по поводу закрытия.

Известно, что в конце апреля на сцене МДТ должен был выступать актер Данила Козловский, однако спектакль перенесли. Депутаты Госдумы призвали худруков отменить постановки с выступлением артиста.

Добавим, что в афише театра есть информация о двух спектаклях. Они запланированы на на 11 и 12 мая.

Ранее на Piter.tv: актриса Снежана Прудько потеряла память после обморока на сцене театра "Лицедеи".

Фото: официальный сайт МДТ