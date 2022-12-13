Смольный отправил в Минкульт противников участия актера Козловского в спектаклях МДТ

По словам Болтина, МДТ находится в ведении Минкульта и что подобные вопросы требуется направлять в федеральный орган власти.

В Петербурге глава комитета по культуре Федор Болтин ответил депутату Госдумы Дмитрию Кузнецову, который добивался отмены спектаклей МДТ с участием Данилы Козловского. Об этом 11 апреля пишет ТАСС.

По словам Болтина, МДТ находится в ведении Минкульта и что подобные вопросы требуется направлять в федеральный орган власти. Кузнецов считает, что в публичных заявлениях актера признаки дискредитации армии и поэтому считает, что постановки с его участием необходимо снять с репертуара петербургского театра. Аналогичным образом Кузнецов хочет поступить с Ксенией Раппопорт.

Ранее суд зарегистрировал дело о дискредитации ВС РФ против депутата ЗакСа Шишлова. Александр Шишлов не согласен с предъявленными ему обвинениями.

Фото: piter.tv