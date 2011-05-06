Суд зарегистрировал дело о дискредитации ВС РФ против депутата ЗакСа Шишлова

Петроградский районный суд зарегистрировал дело в отношении депутата ЗакСа Александра Шишлова. Об этом 3 августа сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Ему вменяется дискредитация использования Вооруженных Сил РФ.
Обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения дела, суд не усмотрел, как и обстоятельств, исключающих производство. Материалов, имеющихся по делу, достаточно для его рассмотрения по существу.
говорится в сообщении пресс-службы.
Судебное заседание состоится 19 августа. Ранее Piter.tv рассказывал о том, какие именно слова Шишлова заинтересовали полицию.
Отметим, что в Петербурге если случаи, когда суд выносил оправдательный приговор фигурантам дел о дискредитации.
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Фото: ВКонтакте / Александр Шишлов
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