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Суд зарегистрировал дело о дискредитации ВС РФ против депутата ЗакСа Шишлова
Сегодня, 10:18
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Суд зарегистрировал дело о дискредитации ВС РФ против депутата ЗакСа Шишлова

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Александр Шишлов не согласен с предъявленными ему обвинениями.

Петроградский районный суд зарегистрировал дело в отношении депутата ЗакСа Александра Шишлова. Об этом 3 августа сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Ему вменяется дискредитация использования Вооруженных Сил РФ. 

Обстоятельств, исключающих возможность рассмотрения дела, суд не усмотрел, как и обстоятельств, исключающих производство. Материалов, имеющихся по делу, достаточно для его рассмотрения по существу.

говорится в сообщении пресс-службы.

Судебное заседание состоится 19 августа. Ранее Piter.tv рассказывал о том, какие именно слова Шишлова заинтересовали полицию.

Отметим, что в Петербурге если случаи, когда суд выносил оправдательный приговор фигурантам дел о дискредитации.

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Фото: ВКонтакте / Александр Шишлов

Теги: александр шишлов, дискредитация
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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