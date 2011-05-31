Захарова: США дискредитировали себя на десятилетия вперед

По ее словам, реакция в Вашингтоне на удары Израиля по сектору Газа говорит сама за себя.

США дискредитировали себя на десятилетия вперед. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

По ее словам, реакция в Вашингтоне на удары Израиля по сектору Газа говорит сама за себя. Дипломат отметила, что представители Белого дома и госдепартамента каждый день "говорят, что все нормально". Захарова назвала подобные заявления чудовищными, так как они оправдывают гибель тысяч детей в регионе.

Эти заявления сами по себе дискредитируют Соединенные Штаты больше, чем какой-либо комментарий. Мария Захарова, официальный представитель МИД РФ

Ранее Захарова заявила, что без диалога в ОБСЕ не будет смысла.

Фото: ВКонтакте / Радио Sputnik