"Пошли утечки". Захарова заявила, что без диалога в ОБСЕ не будет смысла

В МИД РФ оценили препятствия для участия дипломатов в мероприятии в Северной Македонии.

В ОБСЕ не будет смысла в том случае, если эта организация перестанет быть площадкой для равноправного международного диалога. Соответствующее мнение в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница прокомментировала информацию, появившуюся в западных СМИ о возможных препятствиях для участия российской делегации в Совете министров иностранных дел стран ОБСЕ. Мероприятие будет проводиться в период с 30 ноября по 1 декабря на территории столицы Северной Македонии в Скопье.

Если в сложнейший исторический период они могут позволить себе неучастие ключевых стран – с точки зрения разрешения тех кризисных ситуаций, которые на повестке ОБСЕ есть – значит, они должны просто признать, что смысла в этой организации больше нет. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik