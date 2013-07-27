"Бескультурье". Захарова о невыдаче Францией виз российской делегации

В МИД РФ рассказали о нарушении международных обязанностей Парижем.

Невыдача французскими властями виз двум членам российской делегации для прибытия на 42-й сессию Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже является проявлением бескультурья. Соответствующее мнение в эфире радиостанции Sputnik в авторской программе сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. По словам чиновницы, иностранные коллеги нарушили свою прямую обязанность как принимающей стороны мероприятия. На этот раз въездные документы не получили директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям РФ и сотрудник МИД РФ, который занимается вопросами коммуникаций.

Подпадают разные категории дипломатов: те, которые занимаются коммуникациями, свободой слова, безопасности журналистов. Это все тоже повестка ЮНЕСКО. Подпадают под это те, кто занимается вопросами сохранения культурного наследия, образования. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Мария Захарова заметила, что страны Евросоюза выдают визы не на посещение страны, так как речь идет о визе для возможности человека прибыть в страну для работы в международной организации.

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Фото и видео: Вконтакте / Радио Sputnik