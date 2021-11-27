Захарова: заявления в Израиле о возможности ядерного удара по Газе вызвали много вопросов

В МИД РФ оценили слова Амихая Элияху.

Заявление министра по делам Иерусалима и наследия Израиля о возможности нанесения ядерного удара по территории сектора Газа вызывает огромное количество вопросов у международного сообщества и Москвы. В том числе, речь идет о том, обладает ли еврейское государство в настоящее время ядерным арсеналом и откуда это оружие могло быть получено. Соответствующее заявление сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова, выступая в эфире проекта "Соловьев Live". Таким образом чиновница оценила слова израильского чиновника Амихай Элияху. Она отметила, что высказывание вызвало бурную реакцию во всем мире.

Вопрос номер один - получается, мы слышим официальное заявление о наличии ядерного оружия? Соответственно, следующие вопросы, которые появились у всех, - где международные организации, где МАГАТЭ, где инспекторы? Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: Вконтакте / СОЛОВЬЁВ LIVE