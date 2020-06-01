Россия готова организовать встречу глав МИД Армении и Азербайджана

В МИД РФ оценили дорожную карту между Баку и Ереваном.

Москва готова в ближайшее время организовать в столице трехстороннюю встречу министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница уточнила СМИ, что власти приветствуют любые контакты между сторонами регионального конфликта, которые будут способствовать напряженность между Ереваном и Баку

Вновь сегодня хочу переподтвердить, что в ближайшее время мы готовы организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел России, Азербайджана и Армении. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД РФ уточнили, что с дорожной картой нормализации двусторонних отношений остается комплекс трехсторонних договоренностей, которые были приняты властями Еревана и Баку в период с 2020 по 2022 годы. Документ включает в себя подписание мирного договора, а также разблокировку экономических, транспортных связей на Южном Кавказе.

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Фото и видео: МИД России