МИД России назвал рекомендацию Израиля не ездить на Кавказ несправедливой

Мария Захарова оценила реакцию еврейского государства на инцидент в Дагестане.

В Москве недоумевают, почему Израиль рекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок на Северный Кавказ, хотя во многих странах НАТО проходят антиизраильские акции и подобных рекомендаций в отношении этих стран евреййское государство не делало. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница объявила о том, что позиция Тель-Авива воспринимается как антироссийский шаг, который вводит в заблуждение местное население в Израиле.

В странах НАТО проходят протесты с явно с антиизраильскими плакатами, выступлениями. Но я не видела заявлений официального Израиля относительного того, что они не рекомендуют гражданам Израиля поездки в эти страны. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что в понедельник правительство Израиля призвало граждан страны воздержаться от поездок на Северный Кавказ, а уже находящихся там израильтян - покинуть этот российский регион. В совместном заявлении от министерства иностранных дел, совета национальной безопасности и канцелярии премьер-министра Израиля отмечается, что предупреждение о поездках на указанную территорию поднято до максимального четвертого уровня после событий в аэропорту Махачкалы. Угроза якобы исходит от Адыгеи, Чечни, Дагестана, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, калмыкии, Карачаево-Черкессии, Северной Осетии, Ставрополья и Краснодарского края. В МИД РФ уточнили, что в ряде европейских государств проходили антиизраильские митинги и политические движения, направленные на поддержку палестинского народа. При этом местные жители высказывали такие чудовищные лозунги, которые Москва категорически отвергает. Мария Захарова заметила, что в РФ проживает большое количество евреев, поэтому подобные инциденты недопустимы.

А реальность - это та реакция, которую продемонстрировала наша страна на всех уровнях: государственном, политическом, общественном, на уровне всех ветвей власти после событий в Махачкале... высказались после событий, назвав их позорищем. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

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Фото и видео: МИД России