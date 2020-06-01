В МИД России прокомментировали встречу секретаря Совбеза Армении с Ермаком

Мария Захарова оценила антироссийскую направленность Еревана.

Россия рассматривает встречу армянского секретаря Совета безопасности Армена Григоряна с главой офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Андреем Ермаком как демонстративный антироссийский шаг. В МИД видят, что руководство Армении разрушает союзнические отношения, которые существуют между Москвой и Ереваном. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова.

Мы рассматриваем как демонстративный антироссийский жест официального Еревана. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что посольство Армении в Киеве сообщило, что 28 октября на Мальте состоялась встреча секретаря Совета безопасности Армении Армена Григоряна с главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком, в ходе которой обсуждались двусторонние отношения.

Захарова назвала сравнение беспорядков в Махачкале с еврейскими погромами провокацией.

Фото и видео: МИД России