Захарова назвала сравнение беспорядков в Махачкале с еврейскими погромами провокацией

В МИД РФ прокомментировали заявление администрации США о ситуации в Дагестане.

Москва считает сравнение массовых беспорядков , произошедших на территории аэропорта в Махачкале, с еврейскими погромами на территории Российской империи провокацией со стороны Белого дома. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница уверена, что такими речами американские власти пытаются разжечь национализм в стране. В МИД заметили, что власти США передают ложь, делая неправдивые исторические несуществующие параллели. Дипломаты ставят вопрос о том, насколько Америка может быть правовым государством, так как когда оно провозглашает правовую основу своего устройства, тоне имеет права на подобные аллюзии.

Очередная провокация, которая нацелена на разжигание националистических чувств. Мы рассматриваем это как очередную попытку дестабилизации ситуации у нас в стране. Поэтому не знаю как - прямо, косвенно, криво, косо, но так или иначе Запад к этому причастен. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова назвала Санду "угрозой молдавского народа".

Фото и видео: МИД России