В МИД РФ рассказали о "домашнем задании" президента Молдавии перед Западом.

Попытки со стороны молдавского руководства сломать устоявшийся переговорный формат приднестровского урегулирования, исключив из него Россию, создают угрозу стабильности в регионе. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница обратила в этой связи внимание СМИ на слова президента Майи Санду, по мнению которой требуется избавиться от самопровозглашенных властей в Тирасполе и сломать переговорный формат "5+2", усилив роль Евросоюза.

Она понимает это и делает именно то, что от нее хотят: очередной хаос на постсоветском пространстве. Сама же евроинтеграция республики, по мнению Санду, возможна без Приднестровья, то есть по частям, вне рамок территориальной целостности страны. Вот до чего договорилась. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

В МИД России заметили, что антироссийская направленность внешнеполитического и внутреннего курса молдавского руководства значительно усилилась после того, как Кишинев получил от ЕС статус кандидата в члены. Мария Захарова заметила, что речь идет о выполнении главой государства "домашнего задания" Запада о том, как лучше выслужиться и еще больше усилить в республике русофобию. В МИД РФ заметили, что говорят об искусственно созданной питательной среде националистического характера, хотя раньше жители Молдавии не исповедовали подобных подходов. Сейчас они идут исключительно от действующих властей.

Захарова: РФ вынуждена будет принять меры в случае соглашения США и Финляндии.

Фото и видео: МИД России