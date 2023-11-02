Захарова: РФ вынуждена будет принять меры в случае соглашения США и Финляндии

В МИД РФ оценили угрозу, которая может исходить от соседней страны.

Москва вынуждена будет принять меры в случае оборонного соглашения США и Финляндии. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что говорит о военно-техническом и прочем реагировании на внешнюю угрозу со стороны соседнего государства.

Будем вынуждены предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования возникающих в этой связи угроз национальной безопасности России. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Россия требует отказаться от двойных стандартов по отношению к спортсменам.

Фото и видео: МИД России