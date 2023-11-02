Россия требует отказаться от двойных стандартов по отношению к спортсменам

Мария Захарова оценила решение МОК по атлетам из России, Белоруссии, Израиля и Палестины.

Москва требует от Международного олимпийского комитета (МОК) отказаться от двойных стандартов по вопросу допуска российских и белорусских спортсменов на фоне заявлений комитета о недопустимости дискриминации атлетов в контексте израильско-палестинского конфликта. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что МИД будет настаивать на том, что права представителей РФ и Белоруссии должны быть восстановлены. По мнению спикера, атлеты пострадали от целенаправленной политизации отрасли. Она добавила, что невыполнение требований будет говорить о том, что руководство МОК признает, что его деятельность изначальна диктуется соображениями дискриминации и сегрегации.

Мы не можем рассматривать данные заявления в отрыве от глубоко дискриминационного отношения МОК, от применения к ним принципа коллективной ответственности... Мы требуем от МОК четкого и равного подхода, недвусмысленного отказа от практики двойных стандартов. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Напомним, что МОК в среду рассказал об ответственности за дискриминацию на фоне кризиса на Ближнем Востоке. Сотрудник комитета уточнил, что международная организация придерживается концепции индивидуальной ответственности, поэтому спортсмены "не могут нести ответственность за действия своих правительств".

Захарова: отказ Молдавии в аккредитации наблюдателям из РФ нарушил обязательства Кишинева.

Фото и видео: МИД России