Захарова: отказ Молдавии в аккредитации наблюдателям из РФ нарушил обязательства Кишинева

В МИД РФ оценили ситуацию с выборами в Молдавии.

Отказ молдавских властей от аккредитации наблюдателям на местных выборах 5 ноября из России нарушил международные обязательства Кишинева. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница уточнила, что теперь внешнеполитическое ведомство страны ждет необходимой реакции со стороны ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе).

30 октября из БДИПЧ ОБСЕ было уведомление о том, что молдавские власти отказали в аккредитации шести российским краткосрочным наблюдателям в составе мониторинговой миссии этой организации на местных выборах... Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

РДеятельность Кишинева Москва расценивает как очередное проявление антироссийского курса.

Захарова: число жертв в зоне ближневосточного конфликта растет "катастрофическими темпами".

Фото и видео: МИД России