Захарова: число жертв в зоне ближневосточного конфликта растет "катастрофическими темпами"

В МИД РФ прокомментировали гибель населения в палестинском анклаве.

Количество жертв в зоне ближневосточного конфликта между Палестиной и Израилем растет "катастрофическими темпами". Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила прессе, что обстановка в регионе развивается по крайне негативному сценарию.

Обстановка там продолжает развиваться по крайне негативному сценарию. Подразделения Вооруженных сил Израиля начали наземную операцию в секторе Газа, продвинувшись на несколько километров вглубь территории. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: РФ работает со всеми сторонами для начала эвакуации соотечественников из Газы.

Фото и видео: МИД России