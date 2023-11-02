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Захарова: число жертв в зоне ближневосточного конфликта растет "катастрофическими темпами"

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В МИД РФ прокомментировали гибель населения в палестинском анклаве.

Количество жертв в зоне ближневосточного конфликта между Палестиной и Израилем растет "катастрофическими темпами". Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге в Москве сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила прессе, что обстановка в регионе развивается по крайне негативному сценарию.

Обстановка там продолжает развиваться по крайне негативному сценарию. Подразделения Вооруженных сил Израиля начали наземную операцию в секторе Газа, продвинувшись на несколько километров вглубь территории.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова: РФ работает со всеми сторонами для начала эвакуации соотечественников из Газы.

Фото и видео: МИД России

Теги: ближний восток, мария захарова, мид
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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