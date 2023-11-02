Захарова: РФ работает со всеми сторонами для начала эвакуации соотечественников из Газы

В МИД РФ оценили ситуацию на Ближнем Востоке с заложниками, которые остаются у ХАМАСа.

Российская сторона продолжает активно работать с Израилем, Египтом и Палестиной для скорейшего начала массовой эвакуации своих соотечественников из сектора Газа. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновни ца заметила, что пока что проблема не решена. В списках находится около одной тысячи человек. МИД РФ надеется на то, что в ближайшее время будут завершены все формальности для безопасного прохода людей через контрольно-пропусной пункт "Рафах" на территорию Египта.

Ежедневно, по несколько раз в сутки проводим контакты с послами Египта и Израиля в Москве, а также профильными международными организациями в целях скорейшего начала эвакуационных мероприятий. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Москва требует поставить вопрос об отношении к журналистам РФ в странах НАТО.

Фото и видео: МИД России