Москва требует поставить вопрос об отношении к журналистам РФ в странах НАТО

Москва требует поставить вопрос об отношении к российским журналистам в странах Североатлантического военного альянса. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что говорит о работе для профильных международных структур.
Мы требуем постановки вопроса (профильными международными структурами - прим. ТАСС) об абсолютно незаконном и аморальном поведении стран НАТО в отношении представителей журналистской профессии, в первую очередь российских.
Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ
Захарова прокомментировала обстрел в Донецке, под который попали журналисты.
Фото и видео: МИД России
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