Москва требует поставить вопрос об отношении к журналистам РФ в странах НАТО

В МИД РФ рассказали о преследовании российских представителей СМИ на Западе.

Москва требует поставить вопрос об отношении к российским журналистам в странах Североатлантического военного альянса. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что говорит о работе для профильных международных структур.

Мы требуем постановки вопроса (профильными международными структурами - прим. ТАСС) об абсолютно незаконном и аморальном поведении стран НАТО в отношении представителей журналистской профессии, в первую очередь российских. Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова прокомментировала обстрел в Донецке, под который попали журналисты.

Фото и видео: МИД России