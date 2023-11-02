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Москва требует поставить вопрос об отношении к журналистам РФ в странах НАТО

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В МИД РФ рассказали о преследовании российских представителей СМИ на Западе.

Москва требует поставить вопрос об отношении к российским журналистам в странах Североатлантического военного альянса.  Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге сделала официальный представитель российского министерства по иностранным делам Мария Захарова. Чиновница заметила, что говорит о работе для профильных международных структур.

Мы требуем постановки вопроса (профильными международными структурами - прим. ТАСС) об абсолютно незаконном и аморальном поведении стран НАТО в отношении представителей журналистской профессии, в первую очередь российских.

Мария Захарова, пресс-секретарь МИД РФ

Захарова прокомментировала обстрел в Донецке, под который попали журналисты.

Фото и видео: МИД России

Теги: мария захарова, мид, нато
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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