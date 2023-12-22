Ушел из жизни рок-продюсер Ленинграда Андрей Тропилло

В 1980-х годах звукорежиссер записал в своей неофициальной студии "АнТроп" альбомы групп "Аквариум", "Зоопарк", "Кино", "Странные игры", "Алиса" и других, организовывал их выступления.

На 74-м году жизни скончался звукорежиссер, музыкальный издатель и первый продюсер в СССР, рок-музыкант Андрей Тропилло. Об этом 1 мая пишет "Петербургский дневник", ссылаясь на художника Олега Бурьяна.

Причина смерти не сообщается. О дате и месте прощания расскажут дополнительно.

Андрей Тропилло родился в Ленинграде. Он оказывал поддержку музыкантам на базе кружка звукозаписи в городском Доме юного техника, чем внес большой вклад в развитие русского рока.

В 1980-х годах звукорежиссер записал в своей неофициальной студии "АнТроп" альбомы музыкальных объединений "Аквариум", "Зоопарк", "Кино", "Странные игры", "Алиса" и других, организовывал их выступления. Уже в 1990-х годах лейбл "АнТроп" существовал официально. На нем выходили альбомы групп The Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Black Sabbath, Sonic Youth.

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