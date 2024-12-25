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Джазовый продюсер Алексей Кривский умер в Петербурге
Сегодня, 17:32
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Джазовый продюсер Алексей Кривский умер в Петербурге

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О дате и месте прощания расскажут дополнительно.

В Петербурге на 53-м году жизни скончался джазовый продюсер и организатор фестивалей Алексей Кривский. Об этом сообщил в социальных сетях лидер музыкальной группы города Билли Новик 3 января. 

По словам музыканта, у Алексея Кривского были проблемы с сердцем. О дате и месте прощания расскажут дополнительно.

Продюсер являлся директором фестивалей "Петербургский джаз – в массы!", "Джаз – детям!", "Джаз в большом городе", а также "Белые ночи в Купчино". Кроме того, он организовал за 20 лет своей деятельности свыше 150 концертов. 

Ранее скончалась экс-директор "Петергофа" Елена Кальницкая. 

Фото: ВКонтакте / Билли Новик

Теги: джаз, умер музыкант
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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