Джазовый продюсер Алексей Кривский умер в Петербурге

О дате и месте прощания расскажут дополнительно.

В Петербурге на 53-м году жизни скончался джазовый продюсер и организатор фестивалей Алексей Кривский. Об этом сообщил в социальных сетях лидер музыкальной группы города Билли Новик 3 января.

По словам музыканта, у Алексея Кривского были проблемы с сердцем. О дате и месте прощания расскажут дополнительно.

Продюсер являлся директором фестивалей "Петербургский джаз – в массы!", "Джаз – детям!", "Джаз в большом городе", а также "Белые ночи в Купчино". Кроме того, он организовал за 20 лет своей деятельности свыше 150 концертов.

Ранее скончалась экс-директор "Петергофа" Елена Кальницкая.

Фото: ВКонтакте / Билли Новик