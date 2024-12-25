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Скончалась экс-директор "Петергофа" Елена Кальницкая
Сегодня, 10:19
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Скончалась экс-директор "Петергофа" Елена Кальницкая

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Во главе "Петергофа" она организовала работу по сохранению и развитию этого памятника истории и архитектуры.

После продолжительной болезни 2 января ушла из жизни генеральный директор ГМЗ "Петергоф", искусствовед и выдающийся деятель культуры Елена Кальницкая. Об этом рассказали в Смольном. 

Елена Яковлевна была настоящей петербурженкой – по рождению и духу. Она посвятила жизнь нашему городу, его культуре и музейному делу. Почти 20 лет она руководила Михайловским замком, а последние 13 возглавляла "Петергоф". 

Александр Беглов, губернатор Петербурга

Во главе "Петергофа" Елена Яковлевна организовала работу по сохранению и развитию этого памятника истории и архитектуры. Так, были проведены реставрационные работы парковых ансамблей и дворцов. Кроме того, открыли несколько новых музеев. 

Также Елена Кальницкая воспитала поколение петербургских историков и музейных специалистов. 

Ранее на Piter.TV: ушла из жизни балерина и актриса Ирена Баженова. 

Фото: wikipedia 

Теги: гмз петергоф, елена кальницкая
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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