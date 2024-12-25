Скончалась экс-директор "Петергофа" Елена Кальницкая

Во главе "Петергофа" она организовала работу по сохранению и развитию этого памятника истории и архитектуры.

После продолжительной болезни 2 января ушла из жизни генеральный директор ГМЗ "Петергоф", искусствовед и выдающийся деятель культуры Елена Кальницкая. Об этом рассказали в Смольном.

Елена Яковлевна была настоящей петербурженкой – по рождению и духу. Она посвятила жизнь нашему городу, его культуре и музейному делу. Почти 20 лет она руководила Михайловским замком, а последние 13 возглавляла "Петергоф". Александр Беглов, губернатор Петербурга

Во главе "Петергофа" Елена Яковлевна организовала работу по сохранению и развитию этого памятника истории и архитектуры. Так, были проведены реставрационные работы парковых ансамблей и дворцов. Кроме того, открыли несколько новых музеев.

Также Елена Кальницкая воспитала поколение петербургских историков и музейных специалистов.

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Фото: wikipedia