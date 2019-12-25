  1. Главная
В Петергофе проходит подготовка скульптур к зиме
Сегодня, 12:53
Перед закрытием туристического сезона Государственный музей-заповедник "Петергоф" проводит специальную подготовку скульптурных композиций к зимнему хранению. Подробности подготовки предоставили сотрудники музея в социальных сетях.

Процесс подготовки включает в себя деликатную чистку поверхности статуй с использованием особых растворов, предназначенных для удаления солей и грязи, накопившихся за летний период. 

После очистки каждая скульптура аккуратно упаковывается в защитные деревянные коробки, обеспечивая сохранность изделий до наступления весенних тёплых дней.

Ранее стало известно, какие музеи Петергофа будут работать зимой.

Фото: пресс-служба ГМЗ "Петергоф"

Теги: гмз петергоф, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

