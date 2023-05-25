Стало известно, какие музеи Петергофа будут работать зимой

Зимой некоторые объекты будут закрыты по причине климатических особенностей: так, прекратят прием посетителей павильон "Эрмитаж" и Китайский дворец.

Официально летний сезон в Петергофе продлится до 4 ноября, пока в Нижнем парке действуют великолепные фонтаны. Однако, несмотря на установленную дату окончания, их функционирование зависит не столько от погодных условий, сколько от температуры грунта. Тем временем Государственный музей-заповедник "Петергоф" располагает целым комплексом из 33 музеев, многие из которых останутся доступными даже зимой. Директор Государственного музея-заповедника Роман Ковриков сообщил "Петербургскому дневнику", что летом 2025 года возобновилась реставрация дворца-музея "Монплезир", начатая несколько лет назад. Работы оказались сложнее ожидаемого, однако руководство надеется завершить их к 2026 году.

Зимой некоторые объекты будут закрыты по причине климатических особенностей: так, прекратят прием посетителей павильон "Эрмитаж" и Китайский дворец. В то же время туристы смогут посетить Большой Петергофский дворец, а в пригороде Ораниенбаум станут доступны такие достопримечательности, как Катальная горка, Дворец Петра III и знаменитый памятник русской кухни — китайская кухня, раскрывающая секреты национальной гастрономии. В парке Александрия, где готовятся отметить юбилей в честь своего 200-летия, откроют двери Музей-квартира "Коттедж", Телеграф и Фермерский дворец. Здесь же расположен Детский образовательный центр, посещение которого требует предварительной записи ввиду повышенного интереса посетителей.

Анна Ляшко, заместитель директора по культурной просветительской работе, отметила высокий интерес публики к крупным выставкам и специальным программам. Одной из наиболее популярных стала экспозиция "Подвиг возрождения", посвящённая восстановлению памятников архитектуры после Великой Отечественной войны. Откликнувшись на пожелания гостей, выставку решили продлить до весны 2026 года.

Особенное значение в этом году имела тематика годовщины победы в Великой Отечественной войне, вдохновившая целый цикл культурных проектов. Достаточно упомянуть легенду Петергофа — пропадание и чудесное возвращение знаменитой скульптуры Самсона, порвавшего цепи. Год памяти Победы в музее запомнился множеством фестивалей и художественных акций: "Гений места", музыкальные концерты в разных уголках парка, пианисты Большого дворца Петергофа и организованный Игорем Бутманом джаз-фестиваль.

Государственный музей-заповедник ставит перед собой цель создать пространство, которое заинтересует туристов возвращаться сюда неоднократно. Как подчёркивал Роман Ковриков, всё большее число индивидуальных туристов выбирают самостоятельные маршруты, предпочитая вернуться в Петергоф самостоятельно, повторно исследуя полюбившиеся уголки наследия великого имперского ансамбля.

Фото: ВКонтакте / Петергоф