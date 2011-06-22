Ушла из жизни балерина и актриса Ирена Баженова

Мариинский театр сообщил о кончине балерины и актрисы Ирены Леонидовны Баженовой. Она ушла из жизни 19 декабря на 89-м году жизни после продолжительной болезни.
В театре выразили искренние соболезнования родным, близким и многочисленным ученицам Ирены Леонидовны.
Ирена Баженова была известна как советская и российская танцовщица и актриса, оставившая заметный след в истории театрального искусства. Она окончила Ленинградское хореографическое училище в 1953 году (класс Феи Балабиной). После выпуска она двадцать четыре года посвятила Кировскому (Мариинскому) театру – в качестве солистки балета и педагога.
В 1976 году Ирена Леонидовна стала педагогом в альма-матер, где преподавала классический танец на протяжении двух десятков лет. Среди её учениц были Юлия Махалина, Александра Иосифиди, Ксения Дубровина.
Ранее Piter.TV сообщал, что актёр Иван Петков скончался от инсульта в Петербурге.
Фото: мариинский.рф
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