Ушла из жизни балерина и актриса Ирена Баженова

Артистка балета Мариинского театра скончалась на 89-м году жизни.

Мариинский театр сообщил о кончине балерины и актрисы Ирены Леонидовны Баженовой. Она ушла из жизни 19 декабря на 89-м году жизни после продолжительной болезни.

В театре выразили искренние соболезнования родным, близким и многочисленным ученицам Ирены Леонидовны.

Ирена Баженова была известна как советская и российская танцовщица и актриса, оставившая заметный след в истории театрального искусства. Она окончила Ленинградское хореографическое училище в 1953 году (класс Феи Балабиной). После выпуска она двадцать четыре года посвятила Кировскому (Мариинскому) театру – в качестве солистки балета и педагога.

В 1976 году Ирена Леонидовна стала педагогом в альма-матер, где преподавала классический танец на протяжении двух десятков лет. Среди её учениц были Юлия Махалина, Александра Иосифиди, Ксения Дубровина.

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Фото: мариинский.рф