Актер Иван Петков скончался от инсульта в Петербурге

Петков оставил яркий след в кинематографе, исполнив роли в нескольких проектах, включая "Ментовские войны-9", "Майор Гром: Игра" и сериал "Преступление и наказание".

Актер Иван Петков, известный своими ролями в популярных сериалах "Майор Гром", "Ментовские войны" и "Преступление и наказание", ушел из жизни в Мариинской больнице. Печальную новость в модельном агентстве, с которым сотрудничал Петков, пишет spb.aif.ru.

Актер скончался 14 ноября от инсульта в Мариинской больнице. В агентстве выразили глубокие соболезнования его семье и близким, а также добавили, что работали с Петковым на протяжении восьми лет. Процедуру кремации актера провели в Петербурге.

Петков оставил яркий след в кинематографе, исполнив роли в нескольких проектах, включая "Ментовские войны-9", "Майор Гром: Игра" и сериал "Преступление и наказание", премьера которого состоялась в октябре 2024 года.

Его последняя работа в фильме "Павел. Первый и последний" пока находится в процессе производства и запланирована к выходу в 2025 году.

Ранее мы сообщили о том, что режиссёр "Улиц разбитых фонарей" Игорь Москвитин скончался на 72-м году жизни.

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