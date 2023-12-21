Режиссёр "Улиц разбитых фонарей" Игорь Москвитин скончался на 72-м году жизни

Причина смерти не уточняется.

Известный режиссёр и сценарист Игорь Москвитин ушел из жизни в 71 год. О его кончине сообщили в Высшей школе режиссёров и сценаристов, где он преподавал киноискусство. Причина смерти не уточняется.

Сегодня мы все — студенты, преподаватели, администрация ВШРиС скорбим и прощаемся с мастером Игорем Витальевичем Москвитиным. Непросто дается понимание, что профессионалы старой гвардии кинематографистов покидают нас. Игоря Витальевича ждет светлый путь в жизнь вечную, а нам остается горевать и поддерживать близких и друг друга. Прощайте, Мастер! — написали участники коллектива в социальных сетях.

Москвитин родился 25 июня 1953 года в Пятигорске. Он закончил режиссёрский факультет Ленинградского театрального института. Среди его известных работ — сериалы "Агент национальной безопасности", "Литейный" и "Дорожный патруль".

Игорь Москвин участвовал в создании сериала "Улицы разбитых фонарей". Он снял несколько десятков эпизодов, начиная с первого сезона, для которого он писал сценарии.