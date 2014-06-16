СКА прощается с ветераном клуба Борисом Боковым

Большую часть своей карьеры Боков провел в составе СКА, играя за армейский клуб с 1974 по 1985 год.

Сегодня стало известно о кончине ветерана хоккейного клуба СКА Бориса Бокова. Ему было 69 лет. Борис Серафимович – воспитанник ленинградской спортивной школы "Кировец", офицер Советской армии, посвятивший свою жизнь спорту.

Большую часть своей карьеры Боков провел в составе СКА, играя за армейский клуб с 1974 по 1985 год. За десять сезонов в команде он набрал 219 очков (139 голов и 80 передач) в 383 матчах. Борис Боков трижды становился лучшим снайпером СКА в сезонах 1977/78, 1979/80 и 1980/81, вписав свое имя в историю клуба.

После завершения профессиональной карьеры Борис Серафимович продолжал активно участвовать в хоккейной жизни, тренируя любительские команды Санкт-Петербурга и выступая за сборную ветеранов. Он многократно становился чемпионом мира по хоккею среди ветеранов и внес значительный вклад в развитие ветеранского спортивного движения.

Хоккейный клуб СКА выражает глубокие соболезнования родным, близким и друзьям Бориса Серафимовича.

В конце сентября музыковед Аркадий Климовицкий скончался в Петербурге.

Фото: ВКонтакте/ Хоккейный клуб СКА