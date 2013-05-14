Музыковед Аркадий Климовицкий скончался в Петербурге

Он также являлся доктором искусствоведения.

После продолжительной болезни 28 сентября скончался музыковед Аркадий Климовицкий. Об этом сообщили в пресс-службе Российского института истории искусств.

Ушел человек блестящего ума. Не только мы осиротели, мир становится беднее без таких людей. Будем верить в мир иной, куда его душа ушла… Пресс-служба Российского института истории искусств

Аркадий Климовицкий пришел в вуз в 1971 году. Также он работал в Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова и Петербургском государственном университете.

Музыковед являлся и доктором искусствоведения, членом Союза композиторов РФ, Научного музыкального общества, Общества Рихарда Вагнера, Русско-немецкого общества П. И. Чайковского. Он создал более 170 работ.

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Фото: пресс-служба Российского института истории искусств