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Музыковед Аркадий Климовицкий скончался в Петербурге
Сегодня, 10:34
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Музыковед Аркадий Климовицкий скончался в Петербурге

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Он также являлся доктором искусствоведения.

После продолжительной болезни 28 сентября скончался музыковед Аркадий Климовицкий. Об этом сообщили в пресс-службе Российского института истории искусств. 

Ушел человек блестящего ума. Не только мы осиротели, мир становится беднее без таких людей. Будем верить в мир иной, куда его душа ушла…

Пресс-служба Российского института истории искусств

Аркадий Климовицкий пришел в вуз в 1971 году. Также он работал в Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова и Петербургском государственном университете. 

Музыковед являлся и доктором искусствоведения, членом Союза композиторов РФ, Научного музыкального общества, Общества Рихарда Вагнера, Русско-немецкого общества П. И. Чайковского. Он создал более 170 работ. 

Ранее мы рассказывали о том, что умер народный артист и оперный певец Владислав Верестников. 

Фото: пресс-служба Российского института истории искусств

Теги: музыковед, российский институт истории искусств
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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