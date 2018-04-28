Умер народный артист и оперный певец Владислав Верестников

Он скончался на 78-м году жизни от тяжелой продолжительной болезни.

Оперный певец, педагог и Народный артист России Владислав Верестников ушел из жизни в возрасте 77 лет после продолжительной болезни. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного академического Большого театра.

В Большом театре выразили искренние соболезнования родным и близким. Чуть позже будет сообщено о дате, времени и месте прощания и похорон.

Отметим, что Владислав Верестников родился 4 января 1947 года в Харькове. Он окончил Харьковский институт радиоэлектроники, а позже обучение на вокальном отделении Харьковского института искусств. Уже в 1977 году был принят в стажерскую группу Большого театра, а в 1978 году был переведен в основную труппу. За годы работы исполнил более 30 партий в операх русских и зарубежных композиторов.

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Фото: ВКонтакте / МГИМ им. А.Г. Шнитке