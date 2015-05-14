Не стало народного артиста РСФСР Геннадия Печникова

Актер и режиссер-постановщик Российского академического молодежного театра скончался на 92-м году жизни.

На 92-году жизни скончался актер театра и кино, режиссер-постановщик РАМТа Геннадий Печников. Он умер в пятницу, 27 апреля в Москве. В театре подтвердили смерть старейшего артиста и добавили, что о дате и месте прощания будет сообщено позже. Пишет ТАСС, ссылаясь на слова представителя пресс-службы Российского академического молодежного театра.

Напомним, Геннадий Печников был актером и режиссером-постановщиком Российского академического молодежного театра, художественным руководителем Института театрального искусства им. П. М. Ершова. Он снялся во многих фильмах и сериалах, среди которых "Мичурин", "Шумный день", "До последней капли крови", "Радости земные", сериале "Тайны дворцовых переворотов" и др.

Ранее мы писали, что со дня рождения народного артиста СССР Юрия Яковлева прошло 90 лет.

Скриншоты: Rutube / Российский академический молодежный театр