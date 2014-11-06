После концерта в Москве скончался музыкант петербургской группы Razmotchiki Katushek

Причиной этому стал инфаркт.

Музыкант петербургской группы Razmotchiki Katushek Ремко Муэрманс скончался на 49-м году жизни после концерта в Москве. Об этом пишет spb.aif.ru.

Муэрманс умер 6 сентября, сообщил гитарист Георгий Покрашенко. Причиной этому стал инфаркт.

Музыкант родился в нидерландском городе Арнем. На фестивале SKIF в 2005 году в Северной столице он познакомился с петербурженкой Екатериной Федоровой, после этого переехал в РФ. Так они стали выступать в составе группы Razmotchiki Katushek.

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