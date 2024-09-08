Умер гитарист групп S.P.O.R.T. и Tequilajazzz Олег Баранов из Петербурга

Также музыкант продюсировал молодых артистов.

Петербургский гитарист Олег Баранов, который входил в составы групп S.P.O.R.T., Tequilajazzz и "Бондзинский", скончался на 58-м году жизни. Причина смерти в настоящее время неизвестна.

Ушел наш Олег... Безмерно скорбим. Пресс-служба группы S.P.O.R.T.

Первый концерт поп-рок группы S.P.O.R.T. состоялся в 1993 году. А объединение Tequilajazzz играет в жанрах альтернативного рока и джаз-рока.

Также музыкант продюсировал молодых артистов.

Ранее на Piter.TV: умерла композитор музыки к "Маугли" София Губайдулина.

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