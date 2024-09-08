Умер гитарист групп S.P.O.R.T. и Tequilajazzz Олег Баранов из Петербурга

Петербургский гитарист Олег Баранов, который входил в составы групп S.P.O.R.T., Tequilajazzz и "Бондзинский", скончался на 58-м году жизни. Причина смерти в настоящее время неизвестна.
Ушел наш Олег... Безмерно скорбим.
Пресс-служба группы S.P.O.R.T.
Первый концерт поп-рок группы S.P.O.R.T. состоялся в 1993 году. А объединение Tequilajazzz играет в жанрах альтернативного рока и джаз-рока.
Также музыкант продюсировал молодых артистов.
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