Умерла композитор музыки к "Маугли" София Губайдулина

Ей было 93 года.

На 94-м году жизни скончалась София Губайдулина – композитор, заслуженный деятель искусств РСФСР, автор более 100 симфонических произведений и музыки для мультфильмов и кино. О ее кончине сообщили в пресс-службе мэрии города Казань 13 марта.

София Асгатовна отметилась написанием саундтрека к анимационным фильмам "Маугли" и "Кошка, которая гуляет сама по себе", а также к лентам "Вертикаль", "Чучело", "Крейцерова соната" и многим другим картинам. В 2022 году Губайдулина была номинирована на премию "Грэмми" в категории "Лучшая современная классическая композиция" за произведение "Гнев божий".

Музыку Софьи Губайдулиной включали в свои программы Валерий Гергиев, Юрий Башмет, Гидон Кремер и многие другие музыканты. За свою жизнь композитор получила множество премий и государственных наград, в том числе ордена "За заслуги в культуре и искусстве".

Начиная с 1991 года, композитор жила в Германии, а в 2011 году стала почетным гражданином Казани.

София Асгатовна была человеком-эпохой, выдающимся композитором современности и человеком выдающихся личных качеств. Ильсур Метшин, мэр Казани

Ранее мы рассказывали о кончине автора гимна Санкт-Петербурга Олега Чупрова.

Фото: Центр современной музыки Софии Губайдулиной