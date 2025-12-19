Петербург отметил 151 год со дня рождения композитора Рейнгольда Глиэра

Автор гимна города Глиэр навсегда вошёл в историю Петербурга.

В Санкт-Петербурге 11 января вспоминают композитора Рейнгольда Морицевича Глиэра, со дня рождения которого исполнился 151 год. О памятной дате сообщили в пресс-службе Смольного.

Рейнгольд Глиэр родился в Киеве, жил и работал в Москве, однако его имя тесно связано с Санкт-Петербургом. Композитор имел звание народного артиста СССР, являлся лауреатом трёх Сталинских премий и был награждён тремя орденами Ленина.

В историю города он вошёл как автор произведения "Гимн Великому городу". Музыка была создана для балета "Медный всадник", над которым композитор начал работу ещё в довоенные годы. Премьера балета состоялась в 1949 году в Театре оперы и балета имени Кирова, ныне Мариинском театре. После премьеры музыкальная тема стала восприниматься как неофициальный гимн Ленинграда. В 2003 году произведение получило официальный статус гимна Санкт-Петербурга. Слова к нему написал поэт Олег Чупров.

В настоящее время "Гимн Великому городу" исполняется на официальных церемониях и городских мероприятиях. Произведение символизирует историческую преемственность, культурное наследие и духовную значимость Северной столицы.

