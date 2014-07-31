Умер автор Гимна Петербурга поэт Олег Чупров

Поэт работал над этим произведением три месяца, находясь на даче в Луге, но часто возвращался в Петербург, чтобы обсудить текст с заказчиками и внести необходимые правки.

Поэт Олег Акимович Чупров скончался на 87-м году жизни, сообщил "Петербургский дневник".

Олег Чупров родился в Республике Коми. В 1959 году поступил в Ленинградский государственный университет, после чего начал карьеру журналиста. Позднее он продолжил свое образование в Литературном институте имени Горького. Вся его жизнь прошла в Ленинграде-Петербурге.

Как поделилась вдова поэта Людмила Чупрова в беседе с изданием, Чупров был человеком ясным и светлым, невероятным трудоголиком. Он активно сотрудничал со всеми писательскими организациями, поддерживал молодых поэтов и проводил семинары. Стихи Олега Чупрова легли в основу песен, исполненных такими знаменитостями, как Андрей Миронов, Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Эдита Пьеха, Муслим Магомаев, Михаил Боярский и Сергей Захаров. Его творчество стало неотъемлемой частью детских праздников.

В преддверии празднования 300-летия Петербурга был организован конкурс на лучший текст гимна, который мог бы сопровождать музыкальное произведение Глиэра "Гимн великому городу". Среди 380 претендентов победило стихотворение Чупрова "Державный град коронован красотою...". Поэт работал над этим произведением три месяца, находясь на даче в Луге, но часто возвращался в Петербург, чтобы обсудить текст с заказчиками и внести необходимые правки, вспоминает вдова поэта.

Ранее мы сообщили о том, что композитор Геннадий Банщиков умер в Петербурге.

Фото: Национальная библиотека республики Коми