Композитор Геннадий Банщиков умер в Петербурге

Автор музыки к фильмам режиссера Дмитрия Долинина скончался на 82-м году жизни.

Заслуженный деятель искусств РСФСР, композитор из Северной столицы Геннадий Банщиков скончался в пятницу 7 марта в родном городе. Он боролся с продолжительной болезнью и ушел из жизни в 81-летнем возрасте, – рассказали в Союзе композиторов Санкт-Петербурга.

С глубоким прискорбием сообщаем о том, что 7 марта на 82-м году жизни, после продолжительной болезни скончался Геннадий Банщиков – выдающийся российский композитор, педагог, профессор Санкт-Петербургской государственной консерватории. Приносим искренние соболезнования родным и близким Геннадия Ивановича Союз композиторов Санкт-Петербурга

Будущий композитор родился 9 ноября в 1943 году. Звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации ему присвоили в 1991 году, а спустя 13 лет он также получил орден Дружбы.

Банщиков отметился плодотворным сотрудничеством с режиссером Дмитрием Долининым. Композитор написал музыку к картинам "Виктория", "Убегающий август", "Миф о Леониде" и "Колечко золотое, букет из алых роз". Он также записал саундтрек ко множеству мультфильмов и ленте "Игроки" с Валентином Гафтом.

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Фото: Союз композиторов Санкт-Петербурга