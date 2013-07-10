Ушел из жизни выдающийся композитор Григорий Корчмар на 78-м году жизни

Петербург прощается с композитором Корчмаром.

Заслуженный деятель искусств России и известный композитор Григорий Корчмар скончался на 78 году жизни, сообщили в Союзе композиторов Петербурга. В Союзе композиторов подтвердили, что "Григория Корчмара не стало", указав, что он являлся одним из ключевых представителей отечественной музыкальной школы. Григорий Корчмар родился в Балтийске и начал писать музыку ещё в середине 1950-х годов.

Он окончил музыкальную школу-десятилетку, затем Ленинградскую консерваторию, где обучался композиции у известных педагогов и одновременно совершенствовал исполнительское мастерство. С середины 1960-х годов композитор работал солистом-пианистом и клавесинистом в оркестрах старинной и современной музыки, а также в ансамбле "Солисты Санкт-Петербурга".

Долгие годы преподавал в РГПУ имени А. И. Герцена и позднее в Санкт-Петербургской консерватории, где стал профессором. С 1973 года Корчмар состоял в Союзе композиторов СССР, а с 2006 года возглавлял петербургское отделение организации. За свою карьеру он создал около 200 музыкальных произведений, выступал с авторскими программами как в России, так и за рубежом, а его музыка звучала на крупных фестивалях мира.

Фото: Союз композиторов Санкт-Петербурга