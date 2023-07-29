В возрасте 89 лет скончался зенитовец Вадим Храповицкий

Его совместная с "Зенитом" история началась в 1957-м году.

Мастер спорта и футболист, ветеран "Зенита" Вадим Храповицкий ушел из жизни 7 марта 2025 года. О кончине спортсмена на 90-м году жизни сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

Вадим Григорьевич родился в Ленинграде в 1935 году. Его совместная с "Зенитом" история началась, когда футболисту было 22 года. В 1957 году он также отметился победой в футбольном турнире III Международных игр молодежи в составе сборной Советского союза.

Будучи успешным и перспективным нападающим, Храповицкий привлек внимание московских клубов, однако, несмотря на предложения, остался верен команде из Петербурга.

С 1976-го Вадим Григорьевич шесть лет работал в тренерском штабе "Зенита", в завоевании командой первых медалей чемпионата СССР есть и его немалая заслуга. В 1988-м он на полтора года вернулся в родную команду. Храповицкий пока позволяло здоровье практически не пропускал матчи "Зенита", живо интересовался происходящими в клубе событиями. Футбольный клуб "Зенит"

За все время в "Зените" Вадим Григорьевич провел 8 сезонов, сыграл 147 матчей и забил 38 мячей.

Фото: Футбольный клуб "Зенит"