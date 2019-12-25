Ушел из жизни петербургский композитор Сергей Баневич

Учителями автора являлись ученики Дмитрия Шостаковича – Галина Уствольская и Орест Евлахов.

На 85-м году жизни скончался композитор и заслуженный деятель искусств России Сергей Баневич. Дату прощания объявят дополнительно, сообщил 22 декабря Союз композиторов Петербурга.

Сергей Баневич был представителем композиторской школы города. Он окончил Ленинградскую консерваторию. Учителями автора являлись ученики Дмитрия Шостаковича – Галина Уствольская и Орест Евлахов. Композитора удостоили премии правительства Северной столицы и театральной премии "Арлекин".

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге умер ученик Шостаковича, композитор Геннадий Белов. Он был автором произведений разных жанров, среди которых опера, симфонические и камерные сочинения, кантаты, хоры и музыка для театра и кино.

Фото: пресс-служба Союза композиторов Петербурга