Умер композитор Родион Щедрин
Сегодня, 8:24
Ему было 92 года.

Советский и российский композитор Родион Щедрин умер на 93-м году жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Большого театра.

В опубликованном релизе отметили, что произведения Щедрина на протяжении многих десятилетий исполняют на всех сценах мира. Причина смерти композитора не уточняется.

Родион Щедрин родился 16 декабря 1932 года в Москве. Композитор стал известен благодаря балетам "Кармен-сюита", "Конек-Горбунок", "Анна Каренина". Щедрин был признан Народным артистом СССР

Ранее мы сообщали, что в Петербурге умер ученый и блокадник Михаил Спиридонов.

Фото: Большой театр России

