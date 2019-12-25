Умер сооснователь группы Kiss Эйс Фрейли

Причина смерти пока не объявлена.

Гитарист и сооснователь рок-группы Kiss Пол Дэниел "Эйс" Фрейли умер на 75-м году жизни. Об этом сообщает издание Rolling Stones со ссылкой на заявление семьи музыканта.

В тексте отмечается, что семья Фрейли опустошена из-за смерти гитариста. Причина смерти пока не объявлена. Также отмечается, что в октябре нынешнего года Фрейли вычеркнул из календаря концерты на 2025 год из-за "продолжавшихся медицинских проблем".

Пол Дэниел "Эйс" Фрейли родился 27 апреля 1951 года. Он был участником группы Kiss с момента основания в 1973 году. В 1982-м гитарист покинул коллектив, потом вернулся обратно и участвовал в концертах с 1996-го по 2002-й. С того момента Фрейли занимался сольной карьерой, записав более 30 альбомов.

