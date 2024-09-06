Умер петербургский писатель Валерий Воскобойников

Известно, что публицист скончался после нескольких инфарктов.

На 86-м году жизни 6 сентября скончался петербургский писатель Валерий Воскобойников. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Известно, что публицист умер после нескольких инфарктов, прошедших подряд, рассказала вдова.

Валерий Воскобойников опубликовал десятки книг, среди которых "Все будет в порядке", "Жизнь замечательных детей", "Оружие для победы", "Девочка, мальчик, собака", "Утренние прогулки", "Кирилл и Мефодий" и другие. Произведения получили ряд литературных наград, а сам он был удостоен премии правительства РФ за серию книг "Жизнь замечательных детей".

Ранее скончался единственный правнук Федора Достоевского.

Фото: "Петербургский дневник" (Александр Глуз)