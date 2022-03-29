  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге скончался единственный правнук Федора Достоевского
Сегодня, 9:35
78
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге скончался единственный правнук Федора Достоевского

0 0

Дмитрий Достоевский родился в 1945 году.

В Петербурге на 80-м году жизни скончался правнук русского писателя Федора Достоевского – Дмитрий Достоевский. Его не стало 4 сентября, пишет spb.aif.ru

Дорогие друзья, друзья друзей и подписчики Дмитрия Андреевича! Сегодня не стало нашего дедушки. Помолитесь о рабе божьем Дмитрии. Спасибо, что вас у нашего дедушки было так много. 

Родственники Дмитрия Достоевского 

Дмитрий Достоевский родился в 1945 году. В своей трудовой книжке он имеет 22 разных специальности. К примеру, мужчина водил трамвай, и первый его маршрут, №34, проходил по местам прадеда. 

Ранее на Piter.TV: ушел из жизни Почетный гражданин Петербурга Игорь Спасский. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: дмитрий достоевский, федор достоевский
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии