В Петербурге скончался единственный правнук Федора Достоевского

В Петербурге на 80-м году жизни скончался правнук русского писателя Федора Достоевского – Дмитрий Достоевский. Его не стало 4 сентября, пишет spb.aif.ru.
Дорогие друзья, друзья друзей и подписчики Дмитрия Андреевича! Сегодня не стало нашего дедушки. Помолитесь о рабе божьем Дмитрии. Спасибо, что вас у нашего дедушки было так много.
Родственники Дмитрия Достоевского
Дмитрий Достоевский родился в 1945 году. В своей трудовой книжке он имеет 22 разных специальности. К примеру, мужчина водил трамвай, и первый его маршрут, №34, проходил по местам прадеда.
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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)
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