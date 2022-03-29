В Петербурге скончался единственный правнук Федора Достоевского

Дмитрий Достоевский родился в 1945 году.

В Петербурге на 80-м году жизни скончался правнук русского писателя Федора Достоевского – Дмитрий Достоевский. Его не стало 4 сентября, пишет spb.aif.ru.

Дорогие друзья, друзья друзей и подписчики Дмитрия Андреевича! Сегодня не стало нашего дедушки. Помолитесь о рабе божьем Дмитрии. Спасибо, что вас у нашего дедушки было так много. Родственники Дмитрия Достоевского

Дмитрий Достоевский родился в 1945 году. В своей трудовой книжке он имеет 22 разных специальности. К примеру, мужчина водил трамвай, и первый его маршрут, №34, проходил по местам прадеда.

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Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)