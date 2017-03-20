"Достоевский в Петербурге": в Доме книги прошла акция, соединяющая слово и письмо

Петербуржцы 11 ноября могли бесплатно отправить тематические открытки с цитатами Достоевского родным и друзьям по всей стране.

С 10 по 12 ноября в Доме книги на Невском проспекте впервые проходит фестиваль "Дни Достоевского", приуроченный к 204-летию со дня рождения писателя. Одним из центральных событий стал посткроссинг "Достоевский в Петербурге" — совместная акция Дома книги и Почты России, в рамках которой гости могли бесплатно отправить тематические открытки родным и друзьям по всей стране.

По словам ведущего специалиста по связям с общественностью Дома книги Ангелины Рогальской, идея акции родилась несколько лет назад в сотрудничестве с Почтой России и телеканалом "Санкт-Петербург".

Эта акция родилась вот так вот на троих, и мы ею стараемся отмечать какие-то знаковые литературные даты. Наверное, главная её идея — напомнить о жизни и творчестве писателей и объединить людей в один момент. Ведь главное для всех писателей — это слово, а здесь слова буквально разлетаются по всей стране, и при этом абсолютно бесплатно. Ангелина Рогальская, ведущий специалист по связям с общественностью Дома книги

По её словам, формат почтовых открыток выбран неслучайно — он помогает вернуть утерянное чувство личного письма.

В век технологий и мессенджеров мы всё реже пишем от руки. Но письмо — это особое чувство: где мысли нужно уложить в ограниченное пространство, и где слышны наши настоящие голоса и эмоции. Ангелина Рогальская

В акции приняли участие десятки петербуржцев и гостей города. Каждая открытка, оформленная цитатами из произведений Достоевского, стала символом живого слова, объединяющего людей из разных уголков страны.

Достоевский — это наше, родное. Его произведения — сложные, но правдивые. Через них можно понять сегодняшний день. Людмила Букарина, участница акции

Как подчеркнули организаторы, фестиваль "Дни Достоевского" проводится впервые именно в ноябре — в дни, когда город погружается в серую питерскую хмарь, идеально передающую атмосферу произведений писателя.

Если июльские "Дни Достоевского" связаны с его героями, то ноябрьский фестиваль посвящён самому автору — личности, подарившей нам огромный писательский мир. Ангелина Рогальская, ведущий специалист по связям с общественностью Дома книги

Фестиваль объединил лекции, творческие встречи, театральные постановки и акции, напоминая, что наследие великого писателя остаётся живым и современным.

Материал подготовила Анастасия Сорокина для Piter.tv

Фото: Piter.tv