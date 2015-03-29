Литературный Петербург: город в словах русских классиков

Санкт-Петербург – не просто город, а герой многих русских произведений. Здесь жили писатели, творили, вдохновлялись, и, конечно, здесь разворачивались судьбы литературных героев. Составили карту литературного Петербурга – с адресами, которые встречаются на страницах классики.

Фёдор Достоевский: Петербург страсти, вины и искупления

Достоевский не просто писал о Петербурге – он создал его литературный двойник: мрачный, сырой, полуподвальный. Улицы и дома, где жили его герои, можно найти и сегодня. Следы Раскольникова, Мармеладовой, Порфирия Петровича и других персонажей "Преступления и наказания" буквально вписаны в городскую топографию. Их адреса не вымышлены, а узнаваемы – это тёмные углы, дворы-колодцы, набережные, ставшие символами внутренней борьбы и нравственных выборов.

Дом Раскольникова (Фёдор Достоевский, "Преступление и наказание")

Адрес: пер. Гражданская, 19

Именно отсюда пошёл Раскольников на преступление. В произведении упоминается "мрачный угол", "маленькая комната под крышей".

Дом старухи-процентщицы (Фёдор Достоевский, "Преступление и наказание")

Адрес: набережная канала Грибоедова, 104

Адрес старухи-процентщицы – предмет многолетних поисков и дискуссий исследователей топографии романа. С 1920-х годов по настоящее время выдвигаются разные версии местонахождения дома, наиболее соответствующим описанному в романе большинство исследователей считают выходящее на три улицы жилое здание, расположенное по адресу: набережная канала Грибоедова, 104 / проспект Римского-Корсакова, 25 / Средняя Подьяческая улица, 15

Сюда герой отправился с топором в кармане. Дом изображён как тёмный, с неприятным запахом, через двор-колодец.

Дом Сони Мармеладовой (Фёдор Достоевский, "Преступление и наказание")

Адрес: набережная канала Грибоедова, 73

Арендует жилье и Сонечка Мармеладова. Известно, что живет дочь спившегося титулярного советника в квартире №9 в "доме на канаве", то есть на набережной канала Грибоедова, 73.

Дом следователя Порфирия Петровича (Фёдор Достоевский, "Преступление и наказание")

Адрес: Большая Подъяческая, 26

Порфирий Петрович жил на углу Садовой и Большой Подъяческой. Ныне: Большая Подъяческая, 26.

Дом Парфёна Рогожина (Фёдор Достоевский "Идиот")

Адрес: Гороховая улица, 41

Одного из главных героев романа "Идиот" - купца, получившего большое наследство – Фёдор Достоевский поселил в невзрачное трёхэтажное здание. Из описания известно, что оно "находится в Гороховой, неподалёку от Садовой…". Князь Лев Николаевич Мышкин увидел его таким: "Дом этот был большой, мрачный, без всякой архитектуры, цвету грязно-зелёного". Исследователи творчества писателя отмечают, что под это описание подходят три дома – № 37, 41 и 43.

Дом Настасьи Филипповны (Фёдор Достоевский "Идиот")

Адрес: Загородный проспект/ улица Разъезжая

Место, где жила Настасья Филипповна Барашкова, женщина "необыкновенной красоты", известно лучше. Считается, что это дом на углу Загородного проспекта и Разъезжей улицы.

Дом Наташи Ихменевой (Фёдор Достоевский "Униженные и оскорбленные)

Адрес: набережная Фонтанки, 103

"Я пришел к Наташе уже поздно, в десять часов. Она жила тогда на Фонтанке, у Семеновского моста, в грязном "капитальном" доме купца Колотушкина, в четвертом этаже".

Александр Пушкин: Петербург парадный и мистический

Пушкин запечатлел Петербург как столицу империи – с её парадными фасадами, блеском и мрачными предзнаменованиями. В "Медном всаднике" город становится живым существом, вступающим в трагическое противостояние с простым человеком. А в "Пиковой даме" в мистическом ореоле появляются дома с реальными адресами, вроде особняка княгини Голицыной на Малой Морской. Эти места по-прежнему хранят атмосферу пушкинского времени.

Медный всадник (Александр Пушкин, поэма "Медный всадник")

Памятник Петру I на Сенатской площади.

События поэмы происходят во время наводнения 1824 года. Евгений, герой произведения, мчится по затопленным улицам к своей невесте.

Дом Пиковой дамы (Александр Пушкин "Пиковая дама)

Адрес: Малая Морская улица, 10

У пушкинской героини имелся прототип, княгиня Наталья Голицина, и у нее, разумеется, был дом. Особняк XVIII века и сегодня стоит на Малой Морской улице, на углу с Гороховой.

Николай Гоголь: Петербург абсурда и фантастики

Гогольский Петербург – это город странных происшествий, где можно потерять не только покой, но и, как известно, нос. Его герои – мелкие чиновники, цирюльники и "маленькие люди" – населяют вполне реальные улицы. Гоголь создаёт атмосферу зыбкой реальности, где за внешней будничностью скрывается абсурд.

Дом цирюльника Ивана Яковлевича (Николай Гоголь "Нос")

Адрес: Вознесенский проспект

"Цирюльник Иван Яковлевич, живущий на Вознесенском проспекте, проснулся довольно рано и услышал запах горячего хлеба".

Николай Некрасов: Петербург социального неравенства

Некрасов изображал Петербург как город разительных контрастов – где блестящие парадные подъезды соседствуют с нуждой и страданиями. Его стихотворение "Размышления у парадного подъезда" – не просто социальный манифест, но и отражение конкретной сцены, произошедшей у дома на Литейном, 39. Этот адрес стал символом безразличия власти к народу – и примером того, как поэзия может зафиксировать живую городскую боль.

Парадный подъезд на Литейном (Николай Некрасов " Размышления у парадного подъезда")

Адрес: Литейный проспект, 39

В стихотворении "Размышления у парадного подъезда" Некрасов описал не условный, а вполне конкретный парадный подъезд в доме Департамента уделов на Литейном. Говорят, что поэт лично видел, как швейцар прогонял группу просителей-крестьян от роскошных дверей.

Материал подготовила Анастасия Дорофеева для Piter.tv

Коллажи: Евгений Рыбкин для Piter.TV