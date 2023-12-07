Ушел из жизни Почетный гражданин Петербурга Игорь Спасский

На протяжении нескольких десятилетий он создавал новые поколения подводных лодок.

Скончался Герой РФ и Социалистического Труда, академик РАН, Почетный гражданин Петербурга Игорь Спасский. Об этом 3 сентября рассказали в пресс-службе Смольного.

Ушел из жизни Игорь Спасский – легендарный конструктор подводных лодок, человек, чьи достижения навсегда вписаны в историю России и ее военно-морской мощи. <…> Под его руководством Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" стало символом надежности и инноваций. Пресс-служба Смольного

На протяжении нескольких десятилетий Игорь Спасский создавал новые поколения подводных лодок и сохранял коллектив единомышленников. Он сформировал школу ученых и конструкторов.

В этот тяжелый момент выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Игоря Дмитриевича, его коллегам и соратникам. Губернатор Петербурга

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