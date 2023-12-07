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Ушел из жизни Почетный гражданин Петербурга Игорь Спасский
Сегодня, 13:13
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Ушел из жизни Почетный гражданин Петербурга Игорь Спасский

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На протяжении нескольких десятилетий он создавал новые поколения подводных лодок.

Скончался Герой РФ и Социалистического Труда, академик РАН, Почетный гражданин Петербурга Игорь Спасский. Об этом 3 сентября рассказали в пресс-службе Смольного. 

Ушел из жизни Игорь Спасский – легендарный конструктор подводных лодок, человек, чьи достижения навсегда вписаны в историю России и ее военно-морской мощи. <…> Под его руководством Центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин" стало символом надежности и инноваций. 

Пресс-служба Смольного 

На протяжении нескольких десятилетий Игорь Спасский создавал новые поколения подводных лодок и сохранял коллектив единомышленников. Он сформировал школу ученых и конструкторов. 

В этот тяжелый момент выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Игоря Дмитриевича, его коллегам и соратникам. 

Губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: скончался Почетный гражданин Петербурга Владимир Ходырев. 

Фото: pxhere 

Теги: игорь спасский, почетный гражданин, ушел из жизни
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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