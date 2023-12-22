Петербургский блогер Отец Олег скончался

Ему было 33 года.

На 34-м году жизни скончался петербургский блогер Олег Гришаев, известный как Отец Олег. В своем блоге он рассказывал о вреде наркотических средств. Соответствующая информация появилась в tg-канале мужчины 30 марта.

Утром сегодня, 3 апреля, в 10:30 состоялось прощание с Олегом Гришаевым. Похороны пройдут в Рязани, на родине блогера. По словам его друзей, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

На YouTube-канал Отца Олега были подписаны почти 400 тыс. человек. Он рассказывал о борьбе с наркотическими средствами. Известно, что Олег Гришаев употреблял героин, однако ему удалось справиться с зависимостью.

Ранее мы сообщали о том, что художник-постановщик "Ленфильма" Владимир Банных умер в Петербурге.

Фото: Telegram / Отец Олег