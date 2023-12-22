Скончался экс-глава администрации Красногвардейского района Георгий Мещеряков

Его опыт был востребован в Северо-Западном институте РАНХиГС при президенте РФ при подготовке нового поколения управленческих кадров.

В Петербурге ушел из жизни бывший глава Красногвардейского района Георгий Мещеряков. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 30 января.

Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Причины смерти неизвестны. О дате и месте прощания сообщат дополнительно.

Георгий Мещеряков занимал пост председателя Муниципального Совета МО "Купчино", заместителя и председателя городского комитета по работе с исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления. Его опыт был востребован в Северо-Западном институте РАНХиГС при президенте РФ при подготовке нового поколения управленческих кадров.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге скончался художественный руководитель театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков.

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