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Скончался экс-глава администрации Красногвардейского района Георгий Мещеряков
Сегодня, 18:52
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Скончался экс-глава администрации Красногвардейского района Георгий Мещеряков

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Его опыт был востребован в Северо-Западном институте РАНХиГС при президенте РФ при подготовке нового поколения управленческих кадров.

В Петербурге ушел из жизни бывший глава Красногвардейского района Георгий Мещеряков. Об этом рассказали в пресс-службе Смольного 30 января.

Выражаю глубокие соболезнования его родным, близким, друзьям, коллегам.

Александр Беглов, губернатор Петербурга 

Причины смерти неизвестны. О дате и месте прощания сообщат дополнительно.

Георгий Мещеряков занимал пост председателя Муниципального Совета МО "Купчино", заместителя и председателя городского комитета по работе с исполнительными органами государственной власти и взаимодействию с органами местного самоуправления. Его опыт был востребован в Северо-Западном институте РАНХиГС при президенте РФ при подготовке нового поколения управленческих кадров.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге скончался художественный руководитель театра имени Комиссаржевской Виктор Новиков.

Фото: pxhere

Теги: глава администрации, ушел из жизни
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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